расставить запятые: Кто не трудится а рассуждает,тот или болтун или вредный шарлатан.

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расставить запятые: Кто не трудится а рассуждает,тот или болтун или вредный шарлатан.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто не трудится, а рассуждает,тот или болтун, или вредный шарлатан.
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