В одну банку мама налила 500г воды и насыпала 120г сахара, в другую - 700г воды и 180г сахара. в какой банке вода слаще?

Математика
В одну банку мама налила 500г воды и насыпала 120г сахара, в другую - 700г воды и 180г сахара. в какой банке вода слаще?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120/500= 0,24 180/700= 0,26 во второй банке вода слаще
Гость:
700/180 =3.9, 500/120=4,2 в первой банке вода будет слаще
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