В одну банку мама налила 500г воды и насыпала 120г сахара, в другую - 700г воды и 180г сахара. в какой банке вода слаще?

Математика

В одну банку мама налила 500г воды и насыпала 120г сахара, в другую - 700г воды и 180г сахара. в какой банке вода слаще?

Автор: Гость