В одну банку мама налила 500г воды и насыпала 120г сахара, в другую - 700г воды и 180г сахара. в какой банке вода слаще?
Математика
В одну банку мама налила 500г воды и насыпала 120г сахара, в другую - 700г воды и 180г сахара. в какой банке вода слаще?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120/500= 0,24 180/700= 0,26 во второй банке вода слаще
Гость:
700/180 =3.9, 500/120=4,2 в первой банке вода будет слаще
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Арбуз весит столько же, сколько a яблок. А каждое яблоко весит столько же, сколько b груш. Сколько груш уравновесит один арбуз?
Биология
Математика
Вдоль забора растут 8 кустов малины. Число ягод на соседних кустах отличается на один. Может ли на всех кустах вместе быть 225 ягод?