а) Даны сто последовательных степеней числа 2: 2, 2 в квадрате, 2 в кубе,........., 2 в 100 степени. Перечислите последние цифрв значений этих степеней. Сколько различных цифр получилось?
Математика
а) Даны сто последовательных степеней числа 2: 2, 2 в квадрате, 2 в кубе,........., 2 в 100 степени. Перечислите последние цифрв значений этих степеней. Сколько различных цифр получилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2; 4; 8; 6; всё. Всего 4 цифры. Они будут повторяться
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