а) Даны сто последовательных степеней числа 2: 2, 2 в квадрате, 2 в кубе,........., 2 в 100 степени. Перечислите последние цифрв значений этих степеней. Сколько различных цифр получилось?

Математика

а) Даны сто последовательных степеней числа 2: 2, 2 в квадрате, 2 в кубе,........., 2 в 100 степени. Перечислите последние цифрв значений этих степеней. Сколько различных цифр получилось?

Автор: Гость