Андрей и Барис занимаются боксом.На тренировках Андрей из 18 проведённых боев выйграл 7, а Барис из 12 боев выйграл 5. Чей результат лутше?
Математика
Андрей и Барис занимаются боксом.На тренировках Андрей из 18 проведённых боев выйграл 7, а Барис из 12 боев выйграл 5. Чей результат лутше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у бориса результат лучше, так как у андрея выходит 11 проигранных боёв, а у бориса 7.
Гость:
18-7=11 12-5= 7 Барис результат лучше
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