Андрей поймал 20 раков а Вася-в 2 раза меньше Андрея,Юля -на 12 раков меньше, чем Андрей и Вася вместе, а Даша поймала на 4 рака больше Васи.Сколько всего раков поймали ребята? Кто поймал больше раков мальчики или девочки, и на...

Математика

Андрей поймал 20 раков а Вася-в 2 раза меньше Андрея,Юля -на 12 раков меньше, чем Андрей и Вася вместе, а Даша поймала на 4 рака больше Васи.Сколько всего раков поймали ребята? Кто поймал больше раков мальчики или девочки, и на сколько?

Автор: Гость