Андрей поймал 20 раков а Вася-в 2 раза меньше Андрея,Юля -на 12 раков меньше, чем Андрей и Вася вместе, а Даша поймала на 4 рака больше Васи.Сколько всего раков поймали ребята? Кто поймал больше раков мальчики или девочки, и на...
Математика
Андрей поймал 20 раков а Вася-в 2 раза меньше Андрея,Юля -на 12 раков меньше, чем Андрей и Вася вместе, а Даша поймала на 4 рака больше Васи.Сколько всего раков поймали ребята? Кто поймал больше раков мальчики или девочки, и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20:2 = 10 (раков) - поймал Вася. 2) 20 + 10 = 30 (раков) - Андрей и Вася вместе. 3) 30 - 12 = 18 (раков) - поймала Юля. 4) 10 + 4 = 14 (раков) - поймала Даша. 5) 18 + 14 = 32 (раков) поймали девочки. 6) 32 - 30 = 2 (раков) - это насколько раков девочки поймали больше мальчиков. Получается: 32 > 30 Ответ: Девочки поймали больше раков чем мальчикы на 2 рака.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Андрей и Барис занимаются боксом.На тренировках Андрей из 18 проведённых боев выйграл 7, а Барис из 12 боев выйграл 5. Чей результат лутше?
Математика
В книге 90 станиц. За один день Сережа прочитал две девятых части этой книги. Сколько страниц этой книги осталось прочитать Сереже.
Математика
Математика
в детский сад привезли 20 велосипедов некоторые из них трехколесные а некоторые двухколесные у всех велосипедов вместе 55колес сколько двухколесны...