1\12умножить на ? =1
Математика
1\12умножить на ? =1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/12*х=1 х= 1:1/12 х=12
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