ширина прямоугольника 23 см.На ск.увеличется площадь этого прямоугольника если длину увеличить на 3 см.

Математика

ширина прямоугольника 23 см.На ск.увеличется площадь этого прямоугольника если длину увеличить на 3 см.

Автор: Гость