ширина прямоугольника 23 см.На ск.увеличется площадь этого прямоугольника если длину увеличить на 3 см.
Математика
ширина прямоугольника 23 см.На ск.увеличется площадь этого прямоугольника если длину увеличить на 3 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23 - ш, x - длина S=23*x S=23*(x+3) =23*x + 69 ответ на 69 см^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
прочитайте i перекладiть текст украiнською мовою: Была осень. День был тёплый, даже паркий. мне открылась небольшая поляна. Две берёзы. Под берёзам...
Алгебра
Математика
запиши равенства и проверь, верно ли оно: частное чисел 72180 и 9 равно разности чисел 90000 и 81980
Математика