прочитайте i перекладiть текст украiнською мовою: Была осень. День был тёплый, даже паркий. мне открылась небольшая поляна. Две берёзы. Под берёзами-пень. Рядом с пнём в зелёном брусничнике красная сыроежка. Такая огромная , ка...

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прочитайте i перекладiть текст украiнською мовою: Была осень. День был тёплый, даже паркий. мне открылась небольшая поляна. Две берёзы. Под берёзами-пень. Рядом с пнём в зелёном брусничнике красная сыроежка. Такая огромная , каких в жизни своей я ещё не видел. Она такая старая, что края её завернулись вверх. Она была похожа на большую глубокую тарелку. В тарелке листик-маленький, сухой, жёлтый(За М. Пришвiним).

Автор: Гость