прочитайте i перекладiть текст украiнською мовою: Была осень. День был тёплый, даже паркий. мне открылась небольшая поляна. Две берёзы. Под берёзами-пень. Рядом с пнём в зелёном брусничнике красная сыроежка. Такая огромная , ка...
Қазақ тiлi
прочитайте i перекладiть текст украiнською мовою: Была осень. День был тёплый, даже паркий. мне открылась небольшая поляна. Две берёзы. Под берёзами-пень. Рядом с пнём в зелёном брусничнике красная сыроежка. Такая огромная , каких в жизни своей я ещё не видел. Она такая старая, что края её завернулись вверх. Она была похожа на большую глубокую тарелку. В тарелке листик-маленький, сухой, жёлтый(За М. Пришвiним).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Була осінь. День був теплий, навіть парк. мені відкрилася невелика галявина. Дві берези. Під березами-пень. Поруч з пнем в зеленому брусничники червона сироїжка. Така величезна, яких в житті своєї я ще не бачив. Вона така стара, що краї її завернулися вгору. Вона була схожа на велику глибоку тарілку. У тарілці листочок-маленький, сухий, жовтий
Гость:
Була осiнь.День був теплий,навiть дуже жаркий.Менi вiдкрилась невелика галявина. Двi берези. Пiд березами пеньок. Поряд з пеньком в зеленому суничному кущевi червона сироiжка. Така велика,яких в життi своiй ще не бачив. Вона така стара,що краi ii завернулися догори. Вона була схожа на велику глибоку тарiлку. В тарiлцi листочок маленький,сухий,жовтый ( За М. Пришвiним)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
запиши равенства и проверь, верно ли оно: частное чисел 72180 и 9 равно разности чисел 90000 и 81980
Математика