До обеда выгрузили 7/10 зерна,находившегося в товарном вагоне. Сколько тонн зерна было в вагоне , если выгрузили 42 тонны?
Математика
До обеда выгрузили 7/10 зерна,находившегося в товарном вагоне. Сколько тонн зерна было в вагоне , если выгрузили 42 тонны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/10 это 42 т 42*10/7=60 т зерна было в вагоне
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