До обеда выгрузили 7/10 зерна,находившегося в товарном вагоне. Сколько тонн зерна было в вагоне , если выгрузили 42 тонны?

Математика

До обеда выгрузили 7/10 зерна,находившегося в товарном вагоне. Сколько тонн зерна было в вагоне , если выгрузили 42 тонны?

Автор: Гость