масса каждого из 4 новорождённых телят была следующей:9кг800г,12кг700г,11кг500г,10кг600г.узнай среднюю массу новорождённого телёнка.
Математика
масса каждого из 4 новорождённых телят была следующей:9кг800г,12кг700г,11кг500г,10кг600г.узнай среднюю массу новорождённого телёнка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9.800+12.700+11.500+10.600=44.600 44.600\4=11.150
Гость:
9800+12700+11500+10600=44600 г.- общая масса телят 44600/4=11 кг 150 г - средняя масса теленка
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