Запшите уравнение реакций) H2SO4 + AL == больше ? HCL + FE == больше ?

Химия
Запшите уравнение реакций) H2SO4 + AL == больше ? HCL + FE == больше ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3H2SO4 + 2AL ==> Al2(SO4)3 + 3H2 2HCL + FE ==> FeCl2 + H2
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