При сушке грибы теряют 92% своего веса.Сколько нужно взять свежих грибов,чтобы получилось 6 кг сушённых.

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По условию "При сушке грибы теряют 92% своего веса", что означает, что сухие грибы составляют в исходной массе 100-92=8% Находим исходную массу грибов для получения 6 кг сушённых грибов: 6/0,08=75 кг Ответ: 75 кг