Коля принес Несколько КОРОБОК С ЯЙЦАМИ,ПО 10 ЯИЦ В КАЖДОЙ КОРОБКЕ.мОЖЕТ ЛИ БЫТЬ,ЧТО ОН ПРИНЕС 35 ЯИЦ? 43 ЯЙЦА?50 ЯИЦ?

Гость: Гость:

35 яиц - нет, не может быть, так как 35 не делится на 10 без остатка. 43 яйца - нет, не может быть, так как 43 не делится на 10 без остатка. 50 яиц - да, может быть, так как 50 делится на 10 без остатка.