Коля принес Несколько КОРОБОК С ЯЙЦАМИ,ПО 10 ЯИЦ В КАЖДОЙ КОРОБКЕ.мОЖЕТ ЛИ БЫТЬ,ЧТО ОН ПРИНЕС 35 ЯИЦ? 43 ЯЙЦА?50 ЯИЦ?
Математика
Коля принес Несколько КОРОБОК С ЯЙЦАМИ,ПО 10 ЯИЦ В КАЖДОЙ КОРОБКЕ.мОЖЕТ ЛИ БЫТЬ,ЧТО ОН ПРИНЕС 35 ЯИЦ? 43 ЯЙЦА?50 ЯИЦ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только 50 т.к. только 50 делится на 10
Гость:
35 яиц - нет, не может быть, так как 35 не делится на 10 без остатка. 43 яйца - нет, не может быть, так как 43 не делится на 10 без остатка. 50 яиц - да, может быть, так как 50 делится на 10 без остатка.
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