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для банкетного зала ресторана были приобретены стулья и столы на общую сумму 123750руб. Определите сколько столов и сколько стульев было приобретено если столы покупали по 2850руб.а сулья-по 1350 за штуку и стульев было куплено в 4 раза больше 2850*x+1350*y=123750 x*4=y 2850*x+1350*4*x=123750 2850*x+5400*x =123750 8250x=123750 x=15 y=4*15=60 ответ 15 столов и 60 стульев