10,8 - прогрессия арифметики, надо найти S10?
Алгебра
10,8 - прогрессия арифметики, надо найти S10?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a1=10 a2=8 d=a2-a1= 8-10=-2 a10=a1 +(10-1)d=10-18= -8 S10=(a1+a10)*10/2=(10-8)*10/2=10
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