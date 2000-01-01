длина бассейна 200 метров,ширина 50 метров.в бассейн налили 2000000 литров воды.можно ли плыть в этом бассейне? сделайте расчеты
Математика
длина бассейна 200 метров,ширина 50 метров.в бассейн налили 2000000 литров воды.можно ли плыть в этом бассейне? сделайте расчеты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем 2000000 литров равен 2000 м3. Бассейн представляет собой параллелепипед. Объем налитой воды равен произведению ширины длины и слоя воды. Находим высоту слоя воды: С=2000 м3/(200 м*50 м)=0,2 м (20 см) Плыть в таком бессейне можно только уткам и лягушкам.:)
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