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Сарай, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, заполнен сеном. длина 10 м ширина 6 м высота 4м . Найдите массу сена в сарае если масса 10м3 сена равна 6 ц V=a*b*c=10*6*4=240 м^2 240*6/10=144 ц масса сена в сарае