в 190 грамм водного раствора соли добавили 10 грамм соли,в результате концентрация раствора увеличилась на 4.5 %,сколько грамм соли изначально было в растворе?
Алгебра
в 190 грамм водного раствора соли добавили 10 грамм соли,в результате концентрация раствора увеличилась на 4.5 %,сколько грамм соли изначально было в растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х - это % воды первоначальный. Тогда 190* Х= (190+10) * (Х-4,5) 190Х=200Х-900 Отсюда Х= 90%, значит соли первоначально было 10% или 19 гр
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