Подайте у вигляді многочлена. (2m-3p)(3m+2p)
Алгебра
Подайте у вигляді многочлена. (2m-3p)(3m+2p)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2m-3p)(3m+2p) =6m^2+4pm-9pm-6p^2=6m^2-5pm-6p^2
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