записать полную и сокращенную ионно-молекулярную форму реакции Sn(SO4)2 4KOH=Sn(OH)4 2K2SO4
Химия
записать полную и сокращенную ионно-молекулярную форму реакции Sn(SO4)2 4KOH=Sn(OH)4 2K2SO4
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Sn(SO4)2 + 4KOH=Sn(OH)4 + 2K2SO4 Sn4+ + 4OH- = Sn(OH)4
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