6450:6= 6036:4= 4956:7= 4107*9= 1248*6= 3004*8 *-это умножить

Математика
6450:6= 6036:4= 4956:7= 4107*9= 1248*6= 3004*8 *-это умножить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6450:6=1075 6036:4=1509 4956:7=708 4107*9= 36963 1248*6= 7448 3004*8 =24032
Гость:
1075 ; 1509 ; 708 ; 36963 ; 7488 ; 24032
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