от ленты отрезали сначала 12 м, а потом одну пятую оставшейся части.найдите первоначальную длину ленты, если во второй раз от нее отрезали 4 м.
Математика
от ленты отрезали сначала 12 м, а потом одну пятую оставшейся части.найдите первоначальную длину ленты, если во второй раз от нее отрезали 4 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 * 5 = 20 м - оставшаяся часть 12 + 20 = 32 м ответ: первоначальная длина ленты 32 м
Гость:
1)4*5=20м длинна ленты отрезанной во второй раз. 2)20+12=32м Ответ:Первоначальная длинна ленты 32м.
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