от ленты отрезали сначала 12 м, а потом одну пятую оставшейся части.найдите первоначальную длину ленты, если во второй раз от нее отрезали 4 м.

Математика

от ленты отрезали сначала 12 м, а потом одну пятую оставшейся части.найдите первоначальную длину ленты, если во второй раз от нее отрезали 4 м.

Автор: Гость