на 1 диван -6м. ткани, на 2 кресла -3м. ткани. Всего 24 м. Хватит ли этой ткани на 3 дивана? На 3 дивана и 2 пары кресел?На 1 диван и4 пары кресел? Надо условие в таблице!!!!

Математика

на 1 диван -6м. ткани, на 2 кресла -3м. ткани. Всего 24 м. Хватит ли этой ткани на 3 дивана? На 3 дивана и 2 пары кресел?На 1 диван и4 пары кресел? Надо условие в таблице!!!!

Автор: Гость