на 1 диван -6м. ткани, на 2 кресла -3м. ткани. Всего 24 м. Хватит ли этой ткани на 3 дивана? На 3 дивана и 2 пары кресел?На 1 диван и4 пары кресел? Надо условие в таблице!!!!
Математика
на 1 диван -6м. ткани, на 2 кресла -3м. ткани. Всего 24 м. Хватит ли этой ткани на 3 дивана? На 3 дивана и 2 пары кресел?На 1 диван и4 пары кресел? Надо условие в таблице!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
)3 х6=18(хватит) 2)3х6+2х3=24(хватит) 3)6+4х3=18(хвати) Ответ:18,24,18 следовательно на все хватит.
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