6y-5y-6=0
Алгебра
6y-5y-6=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6y - 5y - 6 = 0 у - 6 = 0 у = 6 проверка 6 * 6 - 5 * 6 - 6 = 36 - 30 - 6 = 0
Гость:
6у-5у-6=0 ⇒ у-6=0 ⇒ у=6
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