ответы на задачи 4 класс Если массу привезенного зерна уменьшить на 400 кг, а массу муки увеличить на 560 кг, то их станет поровну. найти массу зерна привезенного на мельницу
Математика
ответы на задачи 4 класс Если массу привезенного зерна уменьшить на 400 кг, а массу муки увеличить на 560 кг, то их станет поровну. найти массу зерна привезенного на мельницу
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x massa zerna y massa muki x-400=y+560 x=y+960 podstav v mesto x chto hochesh videt otvet
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