ответы на задачи 4 класс Если массу привезенного зерна уменьшить на 400 кг, а массу муки увеличить на 560 кг, то их станет поровну. найти массу зерна привезенного на мельницу

Математика
ответы на задачи 4 класс Если массу привезенного зерна уменьшить на 400 кг, а массу муки увеличить на 560 кг, то их станет поровну. найти массу зерна привезенного на мельницу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x massa zerna y massa muki x-400=y+560 x=y+960 podstav v mesto x chto hochesh   videt otvet
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