ответы на задачи 4 класс Если массу привезенного зерна уменьшить на 400 кг, а массу муки увеличить на 560 кг, то их станет поровну. найти массу зерна привезенного на мельницу

Математика

ответы на задачи 4 класс Если массу привезенного зерна уменьшить на 400 кг, а массу муки увеличить на 560 кг, то их станет поровну. найти массу зерна привезенного на мельницу

Автор: Гость