В одной коробке в 4 раза больше конфет чем в другой сколько кг конфет во второй коробке если всего в них 41 кг?.
Математика
В одной коробке в 4 раза больше конфет чем в другой сколько кг конфет во второй коробке если всего в них 41 кг?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если в одной коробке Х конфет, то во второй Х * 4 Х + Х*4 = 41 5Х = 41 Х = 8,2 - во второй коробке 8,2 * 4 = 32,8 - в первой коробке
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