В одной коробке в 4 раза больше конфет чем в другой сколько кг конфет во второй коробке если всего в них 41 кг?.

Математика

В одной коробке в 4 раза больше конфет чем в другой сколько кг конфет во второй коробке если всего в них 41 кг?.

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