Окружность разделена точками на четыре части, градусные величины которых относятся как 3 : 7 : 5 : 3. Найдите углы многоугольника, полученного последовательным соединением точек деления.
Геометрия
Окружность разделена точками на четыре части, градусные величины которых относятся как 3 : 7 : 5 : 3. Найдите углы многоугольника, полученного последовательным соединением точек деления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если мы чертим окружность циркулем то карандаш делает оборот = 360⁰ 3+7+3+5=18 360/18=20⁰ приходится на 1 часть 20⁰*3= 60⁰ 20⁰*7= 140⁰ 5*20⁰=100⁰ углы 60⁰ , 140⁰, 60⁰, 100⁰ сумма углов 4х уг =180 и у них сохраняется пропорция 180/18=10⁰ 3*10⁰=30⁰ 7*10=70 5*10=50 ответ 30, 70, 50, 30.
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