разобрать по членам предложения мы пошли в лес
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разобрать по членам предложения мы пошли в лес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мы- (кто?) - подлежащее выраженное личным местоимением; пошли-(что сделали?) - сказуемое выраженное глаголом; в- предлог; лес-(куда?) - обстоятельство места.
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