Найдите стороны прямоугольного треугольника,в котором гипотенуза равна 26 см,а отношение катетов 5:12

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Рассмотрим треугольник АВС, угол В=90 градусов. Пусть Х - коэффициент пропорциональности, тогда АВ=5Х, ВС=12Х. По т.Пифагора: АС^2=АВ^2+ВС^2. Тогда - 26^2=25Х^2+144Х^2 676=169Х^2 Х^2=4 Х=2. АВ=5*2=10 см, ВС=12*2=24 см.