мы пошли в лес по членам предложения

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мы пошли в лес по членам предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы ( кто ? ) -подлежащее ,выраженное личным местоимением  пошли  (что сделали ?)- сказуемое ,выраженное глаголом в - предлог лес (куда?) - обстоятельство места
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Русский язык
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