Отиетьте две точкиAиB так чтобы AB=3см.С помощью циркуля постройте ещё три точки,C,Dи E,которыенаходились бы от точкиA на расстоянии3см.
Математика
Отиетьте две точкиAиB так чтобы AB=3см.С помощью циркуля постройте ещё три точки,C,Dи E,которыенаходились бы от точкиA на расстоянии3см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
построй окружность с радиусом 3 см и центром в точке А и любая точка, находящаяся на этой окружности будет находиться от точки А на расстоянии 3 см
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