7150*6-70:14 по действиям
Математика
7150*6-70:14 по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7150*6=42900 2)70/14=5 3)42900-5=42895 Ответ: 42895
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