УСI РЕБРА ПАРАЛЕЛЕПИПЕДУ НАЗВИТЬ

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Сторони прямокутників, які є гранями прямокутного паралелепіпеда, називають його ребрами. Усіх ребер є 12, по 4 рівних між собою. Ребра, що містяться між його основами і перпендикулярні до них ще називають висотами прямокутного паралелепіпеда. Прямокутний паралелепіпед має довжину, ширину і висоту. їх називають вимірами прямокутного паралелепіпеда і вони дорівнюють довжинам трьох ребер, що виходять з однієї вершини. Тобто у прямокутного паралелепіпеда по 4 рівних між собою ребра довжини, ширини і висоти.