Найдите стороны прямоугольного треугольника,в котором гипотенуза равна 10 см,а разность катетов-2 см

Гость: Гость:

х первый катет, у второй катет. Так как х-у=2, то у=х-2. По теореме Пифагора: х²+(х-2)²=10², х²+х²-4х+4-100=0, х²-2х-48=0, Д=4+192=196, х₁=(2+14)/2=8, х₂=(2-14)/2=-6 не уд. условию задачи. Первый катет равен 8 см, второй 8-2=6 см.