Грозный Тотошка рычал на Бастинду 7 дней. Это треть того времени,в течение которого на Бастинду рычал трусливый Лев.Сколько недель Тотошка и Лев рычали на Бастинду ,если рычали они на неё по очереди?
Математика
Грозный Тотошка рычал на Бастинду 7 дней. Это треть того времени,в течение которого на Бастинду рычал трусливый Лев.Сколько недель Тотошка и Лев рычали на Бастинду ,если рычали они на неё по очереди?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как 7 дней это треть того времени, в течение которого на Бастинду рычал трусливый Лев, то чтобы найти это время нужно 7 * 3 = 21 день 21 + 7 = 28 дней - рычали Тотошка и Лев 28 / 7 = 4 недели. ответ: Тотошка и Лев рычали на Бастинду 4 недели
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