Два мотоциклиста едут навстречу друг другу.Скорость одного мотоциклиста 62 км/ч,а скорость другово 54 км/ч.Через сколько часов мотоциклисты встретятся, если сейчас между ними 348 км?

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Пусть мотоциклисты встретятся через x часов, тогда первый мотоциклист пройдет 62x км, а второй мотоциклист 54x км Всего до встречи мотоциклисты пройдут 62x+54x=116x км По условию задачи расстояние между мотоциклистами равно 348 км. Составим уравнение 116x=348 x=3 Ответ: 3ч