мачеха уходя на бал велела золушке перебрать 100 кг. крупы. она перебрала 150 кг. какую часть задания выполнила золушка? вырази эту часть в процентах.

Математика

мачеха уходя на бал велела золушке перебрать 100 кг. крупы. она перебрала 150 кг. какую часть задания выполнила золушка? вырази эту часть в процентах.

Автор: Гость