мачеха уходя на бал велела золушке перебрать 100 кг. крупы. она перебрала 150 кг. какую часть задания выполнила золушка? вырази эту часть в процентах.
Математика
мачеха уходя на бал велела золушке перебрать 100 кг. крупы. она перебрала 150 кг. какую часть задания выполнила золушка? вырази эту часть в процентах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если за 100% принять 100 кг крупы, то соответственно 150 кг крупы составит 150%
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