Для функции y = x в квадрате найдите значение y , которое отвечает значениям x = -2, 1, 6.
Алгебра
Для функции y = x в квадрате найдите значение y , которое отвечает значениям x = -2, 1, 6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=x² x -2 1 6 y 4 1 36
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