На оклейку двух комнат пошло 9 рулонов обоев одинаковой длины.На одну комноту пощло 48м обоев, на другую-60м.Сколько рулонов обоев пошло на каждую комнату?

Гость: Гость:

Пусть в рулоне x м обоев, тогда на первую комнату пошло 48/x рулонов, а на вторую комнату 60/x рулонов. Всего на оклейку двух комнат ушло 48/x+60/x=108/x рулонов. по условию задачи последнее выражение равно 9 Составим уравнение: 108/x=9 x=12(м) на оклейку первой комнаты ушло 48/12=4 рулона, а на вторую комнату 60/12=5 рулонов.