На оклейку двух комнат пошло 9 рулонов обоев одинаковой длины.На одну комноту пощло 48м обоев, на другую-60м.Сколько рулонов обоев пошло на каждую комнату?
Математика
На оклейку двух комнат пошло 9 рулонов обоев одинаковой длины.На одну комноту пощло 48м обоев, на другую-60м.Сколько рулонов обоев пошло на каждую комнату?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в рулоне x м обоев, тогда на первую комнату пошло 48/x рулонов, а на вторую комнату 60/x рулонов. Всего на оклейку двух комнат ушло 48/x+60/x=108/x рулонов. по условию задачи последнее выражение равно 9 Составим уравнение: 108/x=9 x=12(м) на оклейку первой комнаты ушло 48/12=4 рулона, а на вторую комнату 60/12=5 рулонов.
Гость:
48 + 60 = 108 м 108 / 9 = 12 м 48 / 12 = 4 рулона в первой комнате 60 /12 = 5 рулонов во второй комнате
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