Диагонали ромба равны 12 см и 16 см.Найдите площадь и периметр ромба
Геометрия
Диагонали ромба равны 12 см и 16 см.Найдите площадь и периметр ромба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=12*16*0,5=96 см^2 с^2=a^2+b^2 c^2=6^2 + 8^2 c^2=100 c=10 P= 10*4=40 см
Гость:
S=0,5*12*16 = 96 (см^2); d1^2 + d1^2 = 4a^2; 12^2 + 16^2 = 4a^2; 4a^2 = 144 + 256; 4a^2=400; а^2= 100; а = 10 (см) P = 4 *10=40 (см)
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