Вычеслите рН раствора если концентрация ионов ОН- равна 10^-7 моль/л?
Химия
Вычеслите рН раствора если концентрация ионов ОН- равна 10^-7 моль/л?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рН=14-рОН рОН=-lg[OH-]=-lg[10^-7]=7 pH=14-7=7 Ответ: pH=7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прямоугольный параллелепипед и куб имеют равные площади поверхности. Длинна параллелепипеда равна 18 м, что в 2 раза больше его ширины и на 8 м бол...
Математика
На оклейку двух комнат пошло 9 рулонов обоев одинаковой длины.На одну комноту пощло 48м обоев, на другую-60м.Сколько рулонов обоев пошло на каждую ...
Математика
Четверо товарищей купили вместе лодку. Первый внес половину суммы, внесённой остальными; вто-рой- третью часть суммы, внесённой остальными; третий ...