Вычеслите рН раствора если концентрация ионов ОН- равна 10^-7 моль/л?

Химия
Вычеслите рН раствора если концентрация ионов ОН- равна 10^-7 моль/л?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рН=14-рОН рОН=-lg[OH-]=-lg[10^-7]=7 pH=14-7=7 Ответ: pH=7
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