Школьная баскетбольная команда в двух играх заработала 95 очков. Если удвоить количество очков, полученых в первой игре, то это на пять меньше, чем количество очков, полученых во второй игре. Сколько очков заработала команда в ...

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Школьная баскетбольная команда в двух играх заработала 95 очков. Если удвоить количество очков, полученых в первой игре, то это на пять меньше, чем количество очков, полученых во второй игре. Сколько очков заработала команда в каждой игре?

Автор: Гость