Школьная баскетбольная команда в двух играх заработала 95 очков. Если удвоить количество очков, полученых в первой игре, то это на пять меньше, чем количество очков, полученых во второй игре. Сколько очков заработала команда в ...
Алгебра
Школьная баскетбольная команда в двух играх заработала 95 очков. Если удвоить количество очков, полученых в первой игре, то это на пять меньше, чем количество очков, полученых во второй игре. Сколько очков заработала команда в каждой игре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*x+5=y x+y=95 2*x+5+x=95 3x=90 x=30 очки полученные в первой игре 30*2+55=65 y=65 очки полученные во второй игре
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прямоугольный параллелепипед и куб имеют равные площади поверхности. Длинна параллелепипеда равна 18 м, что в 2 раза больше его ширины и на 8 м бол...
Математика
На оклейку двух комнат пошло 9 рулонов обоев одинаковой длины.На одну комноту пощло 48м обоев, на другую-60м.Сколько рулонов обоев пошло на каждую ...