Школьная баскетбольная команда в двух играх заработала 95 очков. Если удвоить количество очков, полученых в первой игре, то это на пять меньше, чем количество очков, полученых во второй игре. Сколько очков заработала команда в ...

Алгебра
Школьная баскетбольная команда в двух играх заработала 95 очков. Если удвоить количество очков, полученых в первой игре, то это на пять меньше, чем количество очков, полученых во второй игре. Сколько очков заработала команда в каждой игре?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*x+5=y x+y=95 2*x+5+x=95 3x=90 x=30 очки полученные в первой игре 30*2+55=65 y=65 очки полученные во второй игре
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