Объем прямоугольного параллепипеда равен 54. чему будет равен объем параллепипеда, если каждое его рабро уменьшить в три раза.

Физика
Объем прямоугольного параллепипеда равен 54. чему будет равен объем параллепипеда, если каждое его рабро уменьшить в три раза.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по идее объем надо уменьшить в три раза, т.е. 54/3=18 так как ∨=а*в*с
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