Объем прямоугольного параллепипеда равен 54. чему будет равен объем параллепипеда, если каждое его рабро уменьшить в три раза.

Физика

Объем прямоугольного параллепипеда равен 54. чему будет равен объем параллепипеда, если каждое его рабро уменьшить в три раза.

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