Выразите в радианах внутренний угол правильного треугольника, четырехугольника

Геометрия
Выразите в радианах внутренний угол правильного треугольника, четырехугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у правильного треугольника угол равен π/3, а у правильного четырехугольника π/2.
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