С лодки массой 200 кг, движущейся со скоростью 1 м/с,пргает мальчик массой 50 кг в горизонтальном направлении со скоростью 7 м/с.Какова скорость лодки после прыжка мальчика,если мальчик прыгает с носа лодки по ходу движения?
Физика
С лодки массой 200 кг, движущейся со скоростью 1 м/с,пргает мальчик массой 50 кг в горизонтальном направлении со скоростью 7 м/с.Какова скорость лодки после прыжка мальчика,если мальчик прыгает с носа лодки по ходу движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m₁=200 кг m₂=50 кг v=1 м/с v₂=7 м/с Найти v₁ Решение: до прыжка (m₁+m₂)v после прыжка -m₁v₁+m₂v₂ По закону сохранения импульса: (m₁+m₂)v=-m₁v₁+m₂v₂ v₁=(m₂v₂-(m₁+m₂)v)/m₁ v₁=(50кг7м/с- (200кг+50кг)1м/с)/200кг =0,5 м/с Ответ: 0,5м/с
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