С лодки массой 200 кг, движущейся со скоростью 1 м/с,пргает мальчик массой 50 кг в горизонтальном направлении со скоростью 7 м/с.Какова скорость лодки после прыжка мальчика,если мальчик прыгает с носа лодки по ходу движения?

Физика

С лодки массой 200 кг, движущейся со скоростью 1 м/с,пргает мальчик массой 50 кг в горизонтальном направлении со скоростью 7 м/с.Какова скорость лодки после прыжка мальчика,если мальчик прыгает с носа лодки по ходу движения?

Автор: Гость