С лодки массой 200 кг, движущейся со скоростью 1 м/с,пргает мальчик массой 50 кг в горизонтальном направлении со скоростью 7 м/с.Какова скорость лодки после прыжка мальчика,если мальчик прыгает с носа лодки по ходу движения?

Физика
С лодки массой 200 кг, движущейся со скоростью 1 м/с,пргает мальчик массой 50 кг в горизонтальном направлении со скоростью 7 м/с.Какова скорость лодки после прыжка мальчика,если мальчик прыгает с носа лодки по ходу движения?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m₁=200 кг m₂=50 кг v=1 м/с v₂=7 м/с Найти v₁ Решение: до прыжка (m₁+m₂)v после прыжка -m₁v₁+m₂v₂ По закону сохранения импульса: (m₁+m₂)v=-m₁v₁+m₂v₂ v₁=(m₂v₂-(m₁+m₂)v)/m₁ v₁=(50кг7м/с- (200кг+50кг)1м/с)/200кг =0,5 м/с Ответ: 0,5м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
привести примеры из курса орган. и не орган. реакции3-4 шт. каталитической реакции!!
Ответить
Алгебра
Длина ограды вокруг участка прямоугольной формы равна 140м. Одна из сторон участка на 50м больше другой. Найдите размеры участка.
Ответить
Физика
Объем прямоугольного параллепипеда равен 54. чему будет равен объем параллепипеда, если каждое его рабро уменьшить в три раза.
Ответить
Алгебра
Школьная баскетбольная команда в двух играх заработала 95 очков. Если удвоить количество очков, полученых в первой игре, то это на пять меньше, чем...
Ответить
Химия
Вычеслите рН раствора если концентрация ионов ОН- равна 10^-7 моль/л?
Ответить