В пачке 20 вареников. Съели на два вареника меньше, чем осталось. Сколько вареников съели?
Математика
В пачке 20 вареников. Съели на два вареника меньше, чем осталось. Сколько вареников съели?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Съели 9 вареников, осталось 11 вареников. Решается очень просто. Всего было 20 вареников, из них съели половину за вычетом двух. То есть (20-2)÷2=9.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
положив в банк некоторую сумму денег вкладчик мог получить через год 400 р. оставив эти деньги в банке еще на год он снял со своего счета всю сумму...
Физика
С лодки массой 200 кг, движущейся со скоростью 1 м/с,пргает мальчик массой 50 кг в горизонтальном направлении со скоростью 7 м/с.Какова скорость ло...