какую кинетическую энергию необходимо сообщить телу массой 0,5 кг, чтобы оно поднялось вертикально вверх на 10м? сопративлением воздуха принебречь.
Физика
какую кинетическую энергию необходимо сообщить телу массой 0,5 кг, чтобы оно поднялось вертикально вверх на 10м? сопративлением воздуха принебречь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=0,5 кг h=10 м g=9,8 м/с² Ек₂=0 Дж Найти Ек₁. Решение: Примем за нулевой уровень потенциальной энергии уровень с которого тело подбрасывают вверх. По закону сохранения энергии Eк₁=Ек₂+Ep₂ Ep₂=mgh Eк₁=mgh Eк₁=0,5 кг 9,8 м/с² 10 м=49 Дж Ответ: 49Дж
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