какую кинетическую энергию необходимо сообщить телу массой 0,5 кг, чтобы оно поднялось вертикально вверх на 10м? сопративлением воздуха принебречь.

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Дано: m=0,5 кг h=10 м g=9,8 м/с² Ек₂=0 Дж Найти Ек₁. Решение: Примем за нулевой уровень потенциальной энергии уровень с которого тело подбрасывают вверх. По закону сохранения энергии Eк₁=Ек₂+Ep₂ Ep₂=mgh Eк₁=mgh Eк₁=0,5 кг 9,8 м/с² 10 м=49 Дж Ответ: 49Дж