Розы надо расставить в вазы.Если в вазы поставить по пять роз,то две розы останутся лишними.А чтобы поставить по шесть роз,четырех роз не хватит.Сколько было ваз?

Математика

Розы надо расставить в вазы.Если в вазы поставить по пять роз,то две розы останутся лишними.А чтобы поставить по шесть роз,четырех роз не хватит.Сколько было ваз?

Автор: Гость