Розы надо расставить в вазы.Если в вазы поставить по пять роз,то две розы останутся лишними.А чтобы поставить по шесть роз,четырех роз не хватит.Сколько было ваз?
Математика
Розы надо расставить в вазы.Если в вазы поставить по пять роз,то две розы останутся лишними.А чтобы поставить по шесть роз,четырех роз не хватит.Сколько было ваз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть было х ваз, тогда получаем 5х+2=6х-4, 6х-5х=4+2, х=6. Ответ было 6 ваз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
положив в банк некоторую сумму денег вкладчик мог получить через год 400 р. оставив эти деньги в банке еще на год он снял со своего счета всю сумму...
Физика
С лодки массой 200 кг, движущейся со скоростью 1 м/с,пргает мальчик массой 50 кг в горизонтальном направлении со скоростью 7 м/с.Какова скорость ло...