найдите массу сплава,состоящего из 5 частей меди, 7 частей цинка и 5 частей олова,если масса олова на 1 кг 200г меньше массы цинка

Математика
найдите массу сплава,состоящего из 5 частей меди, 7 частей цинка и 5 частей олова,если масса олова на 1 кг 200г меньше массы цинка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x-5x=1200 2x=1200 x=600 гр 5+5+7=17 частей 17*600=10200 10200=10 кг 200гр ответ 10 кг 200гр
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