найдите массу сплава,состоящего из 5 частей меди, 7 частей цинка и 5 частей олова,если масса олова на 1 кг 200г меньше массы цинка

Математика

найдите массу сплава,состоящего из 5 частей меди, 7 частей цинка и 5 частей олова,если масса олова на 1 кг 200г меньше массы цинка

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