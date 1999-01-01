в 1999 г. дом был куплен за 40 тыс. р. в 2001 г. он стал стоить 60 тыс. р. на сколько процентов выросла цена дома?

Математика

в 1999 г. дом был куплен за 40 тыс. р. в 2001 г. он стал стоить 60 тыс. р. на сколько процентов выросла цена дома?

Автор: Гость