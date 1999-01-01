в 1999 г. дом был куплен за 40 тыс. р. в 2001 г. он стал стоить 60 тыс. р. на сколько процентов выросла цена дома?
Математика
в 1999 г. дом был куплен за 40 тыс. р. в 2001 г. он стал стоить 60 тыс. р. на сколько процентов выросла цена дома?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составим схему: 40 тыс.руб - 100% 60 тыс.руб - х %, так как это прямая пропорциональная зависимость, то х= 60 тыс руб * 100 % : 40 тыс руб = 150% - стал стоить дом 150 - 100 = 50% - на столько процентов выросла цена дома
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